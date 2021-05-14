استشهاد أم وأبنائها الثلاثة جراء قصف "إسرائيلي" في بيت لاهيا

أفاد مراسلنا، فجر اليوم الجمعة، باستشهاد أم وأبنائها الثلاثة جراء استهداف طيران الاحتلال بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقال مراسلنا، ان طائرات الاحتلال استهدف منزل لعائلة العطار بشكل مباشر بمنطقة العطاطرة في بيت لاهيا، ما ادى لاستشهاد أن وابنائها الثلاثة.

الجدير بالذكر أن قطاع غزة يشهد تصعيدا عسكريا عنيفًا من قبل الاحتلال "الإسرائيلي" منذ مساء الاثنين 10-5-2021، حيث أوفت المقاومة بتهديدها وتحذيرها لجيش الاحتلال بالكف عن الاعتداءات المستمرة والمتواصلة في المسجد الاقصى المبارك وتهجير اهلنا في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.