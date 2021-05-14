القناة 13 العبرية: إصابة مستوطن في عسقلان بجراح خطيرة من شظايا صاروخ

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:43 ص
14 مايو 2021
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القناة 13 العبرية: إصابة مستوطن في عسقلان بجراح خطيرة من شظايا صاروخ

#مستوطن #عسقلان

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