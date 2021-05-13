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انتشال شهيد و8 إصابات جراء استهداف منزل شمال غزة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:59 م
13 مايو 2021
انتشال شهيد و8 إصابات جراء استهداف منزل شمال غزة
#بيت لاهيا
#الشيخ زايد
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