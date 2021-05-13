انتشال شهيد و8 إصابات جراء استهداف منزل شمال غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:59 م
13 مايو 2021
عاجل.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر

انتشال شهيد و8 إصابات جراء استهداف منزل شمال غزة

#بيت لاهيا #الشيخ زايد

متعلقات