نحو 300 سياسي وأكاديمي مغربي يتضامنون مع المقدسيين في مواجهة الاحتلال

تضامن نحو 300 سياسي وأكاديمي بالمغرب، الخميس، التضامن مع المرابطين بالمسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة، في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة.

جاء ذلك وفق بيان وقعه 337 أكاديميا وسياسيا بعنوان "نداء أهل العلم والثقافة والفن في المغرب"، تزامنا مع تصاعد اعتداءات إسرائيلية "الوحشية" على الأراضي الفلسطينية.

وأفاد البيان بأن "مثقفي وعلماء المغرب الأقصى، واعون أن معركة فلسطين معركة وجودنا ومصيرنا كأمة، قبل أن تكون معركة المطرودين عن أراضيهم من أهل فلسطين".

وأعلن الموقعون "تقديم الدعم اللامحدود للموقف البطولي للمرابطين في الأقصى، وأكناف بيت المقدس، الصامدين المتشبثين بأرضهم وحقوقهم (..) والاستعداد للانخراط الجاد والجماعي في هبة حقيقية داعمة للمسجد الأقصى والقدس الشريف وفلسطين".

ومن أبرز موقعي البيان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع (غير حكومي) أحمد وايحمان، ونائب رئيس الهيئة العربية الدولية لإعمار فلسطين لطفي حساني، والأكاديميون عبد الصمد بلكبير، وعبد الباسط المستعين، وعبد العلي الودغيري، وإبراهيم القادري بوتشيش.