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اصابة 5 مواطنين احدهم خطيرة في استهداف الاحتلال لمستشفى شهداء الأقصى
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:27 م
13 مايو 2021
اصابة 5 مواطنين احدهم خطيرة في استهداف الاحتلال لمستشفى شهداء الأقصى
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