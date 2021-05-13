اصابة 5 مواطنين احدهم خطيرة في استهداف الاحتلال لمستشفى شهداء الأقصى

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:27 م
13 مايو 2021
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اصابة 5 مواطنين احدهم خطيرة في استهداف الاحتلال لمستشفى شهداء الأقصى

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