مدفعية الاحتلال تواصل قصف الاراضي الفارغة شرق حي الشجاعية بشكل مكثف

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:21 م
13 مايو 2021
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مدفعية الاحتلال تواصل قصف الاراضي الفارغة شرق حي الشجاعية

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