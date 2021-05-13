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مراسلنا: استهداف منزل في خانيونس
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:18 م
13 مايو 2021
مراسلنا: استهداف منزل في خانيونس
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