مراسلنا: استهداف منزل في خانيونس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:18 م
13 مايو 2021
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مراسلنا: استهداف منزل في خانيونس

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