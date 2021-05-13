"وكالة شمس" تتعرض لهجمات سيبرانية مكثفة مصدرها الاحتلال

تعرض موقع وكالة "شمس نيوز" منذ مساء اليوم الخميس لهجمات إلكترونية "سيبرانية" مصدرها العدو الإسرائيلي، وهو ما أدى لتوقف الموقع لساعات عدة.

وتأتي الهجمات الإلكترونية على موقع وكالة "شمس نيوز" في ظل توالي الأحداث الميدانية في قطاع غزة بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي، وحرص الوكالة على فضح الجرائم الإسرائيلي، مع الإشارة إلى انَّ الفريق البرمجي يبذل جهودًا جبارة للتصدي للهجوم وعملية القرصنة.

وأكد مدير وكالة شمس نيوز الإخبارية أ. محمد السيقلي أن "الهجمات السيبرانية" الإسرائيلية تأتي في سياق محاربة الاحتلال الإسرائيلي للمحتوى والرواية الفلسطينية، مع إشارته إلى أنَّ حرباً إسرائيلية منظمة تستهدف المحتوى الفلسطيني سواء على المواقع، والصفحات الإلكترونية، أو على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ دأبت الأخيرة إلى حذف وحظر مئات الصفحات لفلسطينيين، يوثقون جرائم العدو الإسرائيلي.

وأشار السيقلي أنَّ الاعلام الفلسطيني بكل مكوناته مستهدف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تمارس حرباً ممنهجة ومدروسة، إذ أن "الصحفي مستهدف بالاعتقال، والقتل، والاستهداف المباشر"، ووسائل الإعلام بالإغلاق والقصف، وحتى الكلمة الفلسطينية ملاحقة والصورة مطاردة، داعياً المؤسسات الصحفية الدولية للتحرك إزاء الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب بحق الصحفيين الفلسطينيين.