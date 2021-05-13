مليونا دولار خسائر قطاع الزراعة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

قدرت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، خسائر القطاع الزراعي الناتجة عن العدوان الإسرائيلي بنحو مليوني دولار.

وقالت وزارة الزراعة بغزة، في بيان، "إن أضرار العدوان الإسرائيلي على القطاع الزراعي في غزة تقدر بمليوني دولار".

وأضافت: "من المتوقع أن تفوق الخسائر المباشرة وغير مباشرة أضعاف هذا الرقم إذا استمر العدوان، وذلك بسبب عدم قدرة المزارعين على الوصول إلى أراضيهم لرعايتها".

ولفتت إلى أن الطائرات الإسرائيلية قصفت مئات الدونمات (الدونم يعادل ألف متر مربع) الزراعية ما أدى إلى تلف المحاصيل في هذه الأراضي.

ومنذ الاثنين، استشهد 87 فلسطينيا، بينهم 18 طفلا و8 سيدات، وأصيب 530 بجروح جراء غارات إسرائيلية "وحشية" متواصلة على غزة، فيما سقط 4 شهداء ومئات الجرحى في مواجهات بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، وفق مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قُتل 7 إسرائيليين في قصف صاروخي شنته فصائل من قطاع غزة.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ شهر، بالقدس، وخاصة منطقة "باب العمود" والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي "الشيخ جراح"، حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين إسرائيليين.