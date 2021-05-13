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إطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان صوب الجليل الأعلى المحتل
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:38 م
13 مايو 2021
إطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان صوب الجليل الأعلى المحتل
#صواريخ لبنان
#الجليل الاعلى
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