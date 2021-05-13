"دعم الصحفيين" تستنكر استهداف الاحتلال لسيارة تنقل صحفيين شمال غزة

استنكرت لجنة دعم الصحفيين (JSC) اقدام طائرة استطلاع اسرائيلية على استهداف سيارة لثلاثة صحفيين فلسطينيين بصاروخ خلال تغطيتهم الإخبارية في القرية البدوية شمالي قطاع غزة، ما أدى لاصابتهم بجروح وصفت بالمتوسطة والخفيفة وهم المصورون: مصطفى حسونة ومحمد العالول (من وكالة الاناضول ) وداوود أبو الكاس (من وكالة فلسطين اليوم).ومحمود الخضري .

وقد تم نقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، حيث أكد المصور أبو الكاس في افادة للجنة دعم الصحفيين أنهم كانوا يستقلون سيارة تحمل الشارة الصحفية عندما تعرضوا للاستهداف أثناء عودتهم من تغطية القصف الذي تعرضت له منطقة القرية البدوية الواقعة شمال قطاع غزة. كما أفاد أن ستراتهم الواقية هي التي حمتهم من اصابات بليغة محتملة كادت تودي بحياتهم.

كما جددت لجنة دعم الصحفيين استنكارها لاستهداف الصحفيين ووسائل الاعلام خلال العمليات العسكرية ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الانساني الذي يصنفهم أعياناً مدنية ويجرم الاعتداء عليهم.

وطالبت المنظمات الدولية والحقوقية، وفي مقدمها اليونيسكو والاتحاد الدولي للصحفيين، بالضغط على سلطات الإحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها لحقوق الصحفيين والاعلاميين في فلسطين ولتأمين الحماية اللازمة للصحفيين ومقار وسائل الإعلام .

ودعت اللجنة الجهات المعنية، وخصوصاً المحكمة الجنائية الدولية واليونيسكو، بتحقيقات سريعة وشفافة في الجرائم والاعتداءات المرتكبة بحق الصحفيين عملاً بمبدأ إنهاء حالات الافلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين.