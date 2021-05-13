البيت الأبيض: نتواصل مع قطر ومصر وتونس لخفض التصعيد في غزة

أوضح البيت الأبيض، أن دوره حيال العدوان الصهيوني على غزة هو مواصلة الاتصالات مع الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل خفض التصعيد.

وقال البيت الأبيض: "نتواصل مع القطريين والمصريين والتونسيين ممن يمكنهم لعب دور هام في التواصل مع حماس".

وأضاف: "أجرينا خلال الأيام الماضية مكالمات هاتفية مع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين وأطراف" أخرى

وزعم البيت الأبيض أن هجمات حماس الصاروخية على الأحياء المدنية في إسرائيل لا تعد دفاعاً عن النفس.

الجدير بالذكر أن قطاع غزة يشهد تصعيدا عسكريا عنيفًا من قبل الاحتلال "الإسرائيلي" منذ مساء الاثنين 10-5-2021، حيث أوفت المقاومة بتهديدها وتحذيرها لجيش الاحتلال بالكف عن الاعتداءات المستمرة والمتواصلة في المسجد الاقصى المبارك وتهجير اهلنا في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.