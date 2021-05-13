تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الأربعاء
30° - 29°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.26
يورو
3.92
جنيه مصري
0.21
دينار أردني
4.6
جنيه إسترليني
4.54
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
انتشال طفل شهيد و15 إصابة جراء القصف الصهيوني على قرية أم النصر
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:21 م
13 مايو 2021
انتشال طفل شهيد و15 إصابة جراء القصف الصهيوني على قرية أم النصر
#شهيد
#غزة تحت القصف
متعلقات
بالفيديو والصور
الصحة: 15 إصابة جراء القصف الصهيوني الأخير خلف أبراج زايد شمال القطاع
12:38 ص
الاحتلال يعترف رسمياً بمقتل 2 من مغتصبيه جراء القصف الأخير لعسقلان
03:19 م
جراء استهدفها بالصواريخ.. الاعلام العبري: إصابة 3 مباني في عسقلان المحتلة
06:15 ص
23 إصابة جراء قمع قوات الاحتلال المواطنين بقوة السلاح في الخليل
12:51 ص
عاجل