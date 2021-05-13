انتشال طفل شهيد و15 إصابة جراء القصف الصهيوني على قرية أم النصر

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:21 م
13 مايو 2021
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انتشال طفل شهيد و15 إصابة جراء القصف الصهيوني على قرية أم النصر 

#شهيد #غزة تحت القصف

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