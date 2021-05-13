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شهيدان جراء قصف طائرات الاحتلال لبركس في حي الزيتون شرق مدينة غزة.
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:20 م
13 مايو 2021
شهيدان جراء قصف طائرات الاحتلال لبركس في حي الزيتون شرق مدينة غزة.
#شهيد
#غزة تحت القصف
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