«عسقلان وسديروت» تحت مرمى نيران سرايا القدس

وجهت سرايا القدس ضربة صاروخية مكثفة صوب المدن المحتلة (عسقلان وسديروت) رداً على استهداف المباني السكنية والعدوان المتواصل في قطاع غزة.

وقالت السرايا:" في تمام الساعة 05:55م سرايا القدس تدك مدينتي عسقلان وسديروت بعشرات الصليات المكثفة من الصواريخ، وفي تمام الساعة 06:00م سرايا القدس تدك مدينتي سديروت وعسقلان بصليات مكثفة من حمم صواريخ البدر ٣ المطور".

وجاء الرد المتواصل لليوم الرابع على النحو التالي:

سـ 1:55ص: سرايا القدس توسع دائرة النار وتستهدف تل أبيب وما بعد تل أبيب برشقة صاروخية كبرى رداً على استمرار العدوان واستهداف المباني.

سرايا القدس تطلق رشقات صاروخية على نتيفوت وعلوميم ومفلسيم.

سـ 04:30: سرايا القدس تطلق عدة رشقات صاروخية لاستهداف منصة القبة الحديدية في منطقة نير اسحاق في المناطق الشرقية لجنوب قطاع غزة.

سـ 05:55: سرايا القدس تدك مدينتي عسقلان وسديروت بعشرات الصليات المكثفة من الصواريخ.

سـ 06:00: سرايا القدس تدك مدينتي سديروت وعسقلان بصليات مكثفة من حمم صواريخ البدر ٣ المطور.