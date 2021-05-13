مصر وروسيا تتفقان على ضرورة وقف العدوان "الإسرائيلي" على غزة

اتفق وزیر الخارجیة المصري سامح شكري ونظیره الروسي سیرغي لافروف على ضرورة أن یتوقف الاحتلال الإسرائیلي عن مھاجمة قطاع غزة، "لكي یتوقف نزیف الدم الذي بدأ خلال الأیام والساعات الماضیة في أعقاب تطورات الوضع في القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وقالت وزارة الخارجیة المصریة في بیان اليوم الخميس، إن شكري أجرى اتصالا بنظیره الروسي في إطار الاتصالات المصریة حول ھجوم الاحتلال الإسرائیلي على الأراضي الفلسطینیة.

وأشار البیان إلى اتفاق الوزیرین على ضرورة وقف إطلاق النار "حفاظا على الأرواح وإفساحا للمجال للجھود السیاسیة".

وشدد الوزیران على أن "ما یجري یثبت ویؤكد أن التحرك السیاسي ھو أمر لا غنى ولا بدیل عنھ"، مشیرین إلى أن "من المھم تحرك المجتمع الدولي لطرح التقدم نحو السلام الحقیقي والعادل المؤدي إلى تحقیق العدالة في ھذه القضیة بجدیة".

كما اتفقا على التنسیق وتكثیف التواصل مع مختلف الأطراف "خاصة في إطار الإعداد لانعقاد مجلس الأمن غدا الجمعة للمرة الثالثة".