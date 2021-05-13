لحظة بلحظة.. متابعة ميدانية للعدوان "الإسرائيلي" على غزة لليوم الخامس على التوالي

يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، عدوانه الغاشم على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، حيث تتابع وكالة "فلسطين اليوم" الاخبارية الاحداث الميدانية والعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، بالإضافة الى ردود فعل المقاومة الفلسطينية إزاء العدوان الصهيوني على شعبنا.

وننقل إليكم الأحداث تباعًا لحظة بلحظة:

8:05 الناطق باسم جيش الاحتلال: 160 طائرة كانت تقصف بنفس الوقت في قطاع غزة الليلة الماضية.

8:00 قناة كان العبرية: رشقات صاروخية مكثفة ومتتالية طوال الليل من القطاع تجاه فلسطين المحتلة، وجيش الاحتلال تقريبا لم يوقف القصف على القطاع.

7:59 كتائب المقاومة الوطنية تطلق رشقات صاروخية صوب عسقلان وسديروت صباح اليوم الجمعة، ردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق ابناء شعبنا.

7:50 جيش الاحتلال يعلن عن اعتراض طائرة بدون طيار قبل قليل خرقت أجواء غلاف غزة.

7:34 وزارة الصحة فـي غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلـى 115 بينهـم 27 طفلا و11 سيدة إضافـة إلـى 600 أصيبوا بجروح مختلفـة.

7:34 قصف مدفعي إسرائيلي عنيف شرق دير البلح.

6:24 طائرات الاحتلال الحربية تشن في هذه اللحظات عدة غارات على مدينة غزة.

2:40 استشهاد أم وأبنائها الثلاثة جراء استهداف طيران الاحتلال منزل لعائلة العطار بشكل مباشر بمنطقة العطاطرة في بيت لاهيا

2:38 القناة 13 العبرية: إصابة مستوطن في عسقلان بجراح خطيرة من شظايا صاروخ

2:26 الطيران الحربي يقصف قبل قليل ورشة حدادة في شارع المنصورة بحي الشجاعية شرق غزة

2:20 وسائل إعلام إسرائيلية: عسقلان تحت هجمة صاروخية هائلة

2:16 كتائب القسام توجه الآن ضربة صاروخية كبيرة بـ100 صاروخ لعسقلان المحتلة رداً على استهداف المدنيين الآمنين وقصف البنية التحتية والمنشآت المدنية.

2:06 صفارات الإنذار تدوي في النقب و عسقلان وزكيم وبئرالسبع وأسدود.

2:00 الاعلام العبري يؤكد: ليس هناك هجوم بري على قطاع غزة وما حدث خطأ بالترجمة على لسان متحدث باسم الجيش

2:02 القناة العاشرة العبرية: لا يوجد أي توغل بري للجيش الإسرائيلي في أي منطقة في غزة

1:50 الجيش الإسرائيلي قد يلجأ إلى وقف العملية العسكرية في قطاع غزة بسبب الفوضى الداخلية المتصاعدة.

1:44 قناة كان العبرية: أضرار مباشرة في مبنى بعسقلان جراء سقوط الصواريخ وانقطاع التيار الكهربائي عن المدينة.

1:39 الإعلام العبري: عسقلان وأسدود تتعرضان لضربات صاروخية كثيفة من قطاع غزة.

1:29 سيارات الإسعاف تنقل أكثر من 15 اصابة وما زالت طواقم الدفاع المدني تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض، بعد قصف صهيوني استهدف شمال قطاع غزة.

1:26 مدفعية الاحتلال تطلق قذائف تجاه الأراضي الزراعية في منطقة صوفا شرقي محافظة رفح.

1:14 المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن: واشنطن ستواصل الانخراط على أعلى المستويات لمحاولة التهدئة

1:10 سرايا القدس: وجهنا ضربة صاروخية كبيرة مركزة ومتطورة نحو الأراضي المُحتلة رداً على العدوان الصهيوني الغاشم.

1:04: صفارات الانذار تدوي في عسقلان أسدود والنقب وبئر السبع و سيديروت، عقب اطلاق 50 صاروخا من قطاع غزة

12:36 أبو عبيدة: العدو المجرم ينفذ غارات استعراضية هدفها التخريب والتدمير ودافعها العجز عن مواجهة المقاومة ولن تؤثر على قدرات المقاومة في شيء بإذن الله

12:25 الطيران يستهدف شوارع رئيسية ومفترقات معروفة في مدينة بيت حانون وبيت لاهيا

12:32 تواصل الضربات الجوية من قبل طائرات الاحتلال على منازل المدنيين في مناطق متفرقة شمال قطاع غزة

12:12: جيش الاحتلال: قوات جوية وبرية تشن في هذه الساعة غارات في قطاع غزة، والتفاصيل لاحقاً.

12:15 الصحة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 109 من بينهم 28 طفلًا و 15 سيدة و 621 اصابة مختلفة

12:10 طائرات الاحتلال الحربية تشن غارات عنيفة عن مناطق متفرقة شمال وشرق قطاع غزة

12:02 انتشال شهيد و8 إصابات جراء استهداف منزل في بيت لاهيا شمال غزة

10:50: ابو حمزة يوجه رسالة للاحتلال "الإسرائيلي" في حال فكر بالمعركة البرية في غزة.. للتفاصيل اضغط هنـــــــــا

10:45: أبو حمزة: ستظل المقاومة قائمة قادرة بالرغم من مئات الغارات وحجم الدمار الكبير نتيجة الهمجية الصهيونية التي لن تسقط حقنا في الدفاع عن أبناء شعبنا.

10:45: أبو حمزة: إن كل ما يقوم به العدو من عدوان لن يغير شيء من استراتيجية المقاومة ولن يستطيع كسر شوكتها بل سيخرج مهزوماً مكسوراً.

10:45 أبو حمزة: أبناء شعبنا نؤكد لكم أننا نستشعر حبكم وحرصكم وفداءكم وإن النصر حليف شعب احتضن وفدى مقاومته إن شاء الله.

10:45 أبو حمزة: مازال مجاهدونا ومعهم فصائل المقاومة يسطرون أروع معاني الإصرار والتحدي والمواجهة، ويبدعون في ميادين القتال ويقدمون القادة قبل الجند.

10:45 أبو حمزة: نجدد اعتزازنا وافتخارنا بشعبنا المجاهد الصابر المحتسب وهو يعيش أعياده أعياد دمٍ وشهادة ويخوض معنا هذه الجولة حاملاً أرواحه على أكفه فداءً للقدس والأقصى ولمشروع وشباب المقاومة المستبسلين في ميدان مقارعة العدو.

10:44 طائرات الاحتلال الحربية تستهدف منزل عائلة عرفات بحي السلام في رفح جنوب قطاع غزة

10:35 الاعلام العبري: أكثر من 100 صاروخ أطلقت من غزة تجاه مطار بن غوريون والمستوطنات الإسرائيلية

10:30 بعد قليل.. كلمة مصورة للناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة.

10:20 القسام: في ظل تلويح العدو بحملة برية فإننا نقول: إن أي توغل بري في أي منطقة في قطاع غزة سيكون بإذن الله فرصة لزيادة غلتنا من قتلى وأسرى العدو وجاهزون لتلقينه دروساً قاسية بعون الله

10:20 صحيفة "معاريف": رشقة صاروخية كبيرة تجاه مناطق الوسط ومطار "بنغريون".

10:08 صفارات الإنذار تدوي في قاعدة بالماخيم الجوية "المخصصة للتجارب الصاروخية والدفاعية"

10:05 الصحة: 103 شهيد من بينهم 27 طفل و 11سيدة و 580 اصابة بجراح مختلفة.

10:04 كتائب القسام تبدأ الآن بتوجيه ضربةٍ صاروخيةٍ كبيرة لمدينتي اسدود وعسقلان المحتلتين بـ90 صاروخاً رداً على استمرار العدو باستهداف المنازل المدنية الآمنة وقتل الأطفال والنساء

9:23 شهيد جديد في غارة صهيونية استهدفت فلسطينيين في حي الشجاعية شرق غزة

9:23 قناة الميادين: إطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان صوب الجليل الأعلى المحتل. للتفاصيل اضغط هنــأ

9:32 المجلس الإقليمي شاطئ عسقلان: تلقى سكان مستوطنة مجاورة للسياج تعليمات بإغلاق المنازل وإغلاق الأبواب على أنفسهم في أعقاب حادث أمني.

9:30 وصول 11 شهيداً و25 إصابة إلى المستشفى الأندونيسي جراء قصف الاحتلال شمال القطاع

9:13: انتشال 4 شهداء بينهم طفلين من منزل عائلة الرنتيسي الذي تعرض للقصف في حي الجنينة في رفح، ولازال هناك مفقودين.

9:03: صفارات الإنذار تدوي في كارميا ونتيف هعسره وجبارعم وياد مردخاي وبيت شيكما

9:02 كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تستهدف موقع أبو مطيبق العسكري بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

9:01 سرايا القدس تعرض بعد قليل فيديو لصواريخ بدر 3 المطورة التي دكت بها مساء اليوم سديروت وعسقلان

8:45 انتشال جثامين ثلاث شهداء بعد قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة دون سابق إنذار. للمزيد اضغط هنا

8:24 استهداف جديد من طيران الاحتلال لمنزل في حي الجنينة برفح

8:22 صافرات الانذار تدوي في نتيف هعسراه و ناحال عوز

8:02 سـ 06:20: سرايا القدس تطلق رشقة صاروخية على مدينة أسدود المحتلة وتدك موقع إيرز بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

7:59 كتائب القسام تستهدف محطتي راداد للقبة الحديدية شرق خانيونس وشرق غزة بعدد من الرشقات الصاروخية

7:55 إصابة 3 صحفيين في قصف سيارتهم قرب القرية البدوية ووصفت حالتهم بالمتوسطة.

7:51 المتحدث باسم نتنياهو: حماس تواصل إطلاق الصواريخ على مدننا من داخل الأحياء السكنية وهذه جريمة مزدوجة

7:42 رشقات صاروخية متتالية نحو اراضينا المحتلة وصافرات الانذار تدوي في النقب وغلاف غزة

7:42 الجزيرة: أرتال الدباب الاسرائيلية تتقدم باتجاه مناطق قريبة من السياج الامني في قطاع غزة

7:39 خالد مشعل: هناك حراك من مصر وقطر وتركيا والإدارة الأمريكية مع حلفائها وروسيا، ونقدر جهود الوسطاء، وعلى الاحتلال الذي بدأ العدوان التراجع.

7:36 انتشال جثامين طفلين ووالدهم بعد قصف الاحتلال في الشيخ زايد بقطاع غزة.

7:36 طائرات الاحتلال تستهدف موقع للمقاومة بالقرب من دوار التعليم ببيت لاهيا شمال قطاع غزة.

7:21 الاعلام العبري: وزير الحرب في الاحتلال يصادق على استدعاء ٩٠٠٠ من جنود الاحتياط.

7:20 شهيدان جراء قصف طائرات الاحتلال لبركس في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

7:13 شهيدان في القصف الأخير لمجموعة من المواطنين بمنطقة الدحدوح

7:10 العدو يعترف بإصابة مركبة ومبنى بصورة مباشرة في القصف الأخير لبئر السبع المحتلة

7:00 الناطق باسم جيش الاحتلال : لا نسعى لوقف اطلاق النار حاليآ

6:57 استهداف مباشر من قبل المدفعية على منازل المواطنين في القرية البدوية

6:55 انتشال جثمان شهيد (6سنوات) من عائلة الطناني من المنازل المستهدفة على دوار الشيخ زايد شمال قطاع غزة

6:40 مدفعية الاحتلال تقصف بشكل مكثف منطقة المدرسة الأمريكية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

6:40 طائرات الاحتلال الحربية تستهدف أرض زراعية بجوار مستشفى الكرامة وتسبب أضرار بالمنازل المحيطة به شمال قطاع غزة

6:36 إعلام العدو: رئيس الكيان ريفلين يهرب إلى الملاجىء بعد استهداف سرايا القدس سديروت برشقة مكثفة من صواريخ بدر 3 المطورة.

6:05 طائرات الاحتلال الحربية تُدمر مقر جهاز الأمن الداخلي برفح جنوب قطاع غزة

6:05 القناة 13 العبرية: وابل كبير جدا من الصواريخ أطلق على مركز النقب وعسقلان وغلاف غزة.

6:04 كتائب القسام تقصف بئر السبع المحتلة برشقة صاروخية من عائلة سجيل

6:03 ألوية الناصر صلاح الدين تقصف مبنى المخابرات الصهيوني شرق موقع كرم ابو سالم العسكري شرق مدينة رفح برشقة صاروخية من طراز 107

6:00 غارة جديدة تستهدف شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة

5:59 طائرات الاحتلال تستهدف نقطة 4-4 في حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة.

5:58 صافرات الانذار تدوي في النقب ورهط وعيدان واللقيا وزيكيم وعسقلان ومرخاي عقب اطلاق صواريخ من غزة

5:57 زوارق الاحتلال تطلق عدد كبير من القذائف على شاطئ غرب غزة

5:45 الاعلام العبري: صاروخ من غزة يصيب منزل بشكل مباشر في مستوطنة سيديروت

5:26 الاعلام العبري: وصول 12 إصابة لمستشفى بارزيلاي نتيجة القصف على منطقة "زوهر" في مدينة بئر السبع

5:16 طائرات الاحتلال الحربية تستهدف منزل لعائلة شبانة في رفح جنوب قطاع غزة

5:11 ثلاثة شهداء في استهداف مفاجئ لطائرات الاحتلال لمنزل آل عيسى في مخيم البريج وسط القطاع.

4:55 صفارات الإنذار تدوي الان في كرم أبو سالم

4:49 صفارات الإنذار تدوي في نير عوز وبئيري وعلوميم وشوكداه وكفار ميمون وزيمرت وشوفا بغلاف غزة

4:48 شهيد ومفقودين خلال استهداف منزل لعائلة عيسى شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

4:40 القسام ينشر فيديو طائرات "شهاب" الانتحارية محلية الصنع التي ادخلتها الخدمة خلال معركة سيف القدس

4:35 صفارات الإنذار تدوي في النقب الغربي المحتل

4:33 قبل قليل.. سرايا القدس تطلق رشقات صاروخية على نتيفوت وعلوميم ومفلسيم.

3:53 ‏خلل يصيب القبة الحديدية واصبحت صواريخها تسقط على بيوت المستوطنين.