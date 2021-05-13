أولًا بأول.. متابعة ميدانية للعدوان "الإسرائيلي" على غزة لليوم الرابع على التوالي

يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، عدوانه الغاشم على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، حيث تتابع وكالة "فلسطين اليوم" الاخبارية الاحداث الميدانية والعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، بالإضافة الى ردود فعل المقاومة الفلسطينية إزاء العدوان الصهيوني على شعبنا.

وننقل إليكم الأحداث تباعًا لحظة بلحظة:

5:26 الاعلام العبري: وصول 12 إصابة لمستشفى بارزيلاي نتيجة القصف على منطقة "زوهر" في مدينة بئر السبع

5:16 طائرات الاحتلال الحربية تستهدف منزل لعائلة شبانة في رفح جنوب قطاع غزة

5:11 ثلاثة شهداء في استهداف مفاجئ لطائرات الاحتلال لمنزل آل عيسى في مخيم البريج وسط القطاع.

4:55 صفارات الإنذار تدوي الان في كرم أبو سالم

4:49 صفارات الإنذار تدوي في نير عوز وبئيري وعلوميم وشوكداه وكفار ميمون وزيمرت وشوفا بغلاف غزة

4:48 شهيد ومفقودين خلال استهداف منزل لعائلة عيسى شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

4:40 القسام ينشر فيديو طائرات "شهاب" الانتحارية محلية الصنع التي ادخلتها الخدمة خلال معركة سيف القدس

4:35 صفارات الإنذار تدوي في النقب الغربي المحتل

4:33 قبل قليل.. سرايا القدس تطلق رشقات صاروخية على نتيفوت وعلوميم ومفلسيم.

3:53 ‏خلل يصيب القبة الحديدية واصبحت صواريخها تسقط على بيوت المستوطنين.