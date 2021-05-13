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شهداء وجرحى في قصف صهيوني لمنزل في مخيم البريج وسط القطاع
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:45 م
13 مايو 2021
شهداء وجرحى في قصف صهيوني لمنزل في مخيم البريج وسط القطاع
#القدس العاصمة
#الشيخ جراح
#غزة تحت القصف
#انتفاضة رمضان
#سيف القدس
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