شهداء وجرحى في قصف صهيوني لمنزل في مخيم البريج وسط القطاع

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:45 م
13 مايو 2021
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شهداء وجرحى في قصف صهيوني لمنزل في مخيم البريج وسط القطاع

#القدس العاصمة #الشيخ جراح #غزة تحت القصف #انتفاضة رمضان #سيف القدس

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