توافق مصري روسي على ضرورة أن توقف "إسرائيل" عدوانها على غزة

أعلنت الخارجية المصرية، اليوم الخميس 13/5/2021، عن توافق مصري روسي على ضرورة أن تتوقف "إسرائيل" عن عدوانها على قطاع غزة المتواصل منذ أربعة أيام.

وقالت الوزارة في بيان صحفي:"إن وزير الخارجية سامح شكري أجرى اتصالا هاتفيا، صباح الخميس، مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف."

وأضافت: أنهما اتفقا على "ضرورة أن تتوقف "إسرائيل" عن مهاجمة قطاع غزة، لكي يتوقف نزيف الدم الذي بدأ خلال الأيام الماضية، في أعقاب تطورات الوضع في القدس والمسجد الأقصى الشريف".

ودعا شكري ولافروف إلى "وقف إطلاق النار الكامل، حفاظا على الأرواح وإفساحا للمجال للجهود السياسية".

وشددا على أن "ما يجري يُثبت ويؤكد أن التحرك السياسي هو أمر لا غنى ولا بديل عنه، وأنه من المهم فورا توقف المواجهة العسكرية".

وأكدا على "وجوب أن يتحرك المجتمع الدولي ليطرح بجدية التقدم نحو السلام الحقيقي والعادل المؤدي إلى تحقيق العدالة في هذه القضية".

واتفقا الوزيران على التنسيق بينهما وتكثيف التواصل مع الأطراف المعنية، ضمن الإعداد لجلسة مجلس الأمن الجمعة، وهي الثالثة من نوعها خلال أسبوع.

ومنذ الإثنين، استشهد 83 فلسطينيا، بينهم 17 طفلا و7 سيدات، وأصيب 487 بجروح جراء غارات إسرائيلية "وحشية" متواصلة على غزة، فيما سقط 4 شهداء ومئات الجرحى في مواجهات بالضفة الغربية، وفق مصادر فلسطينية رسمية. بينما قُتل 7 إسرائيليين في قصف صاروخي شنته فصائل من غزة.