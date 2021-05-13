د. الهندي: دولة الاحتلال مرتبكة والمقاومة تدافع عن شرف القدس والأمة

أكد الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الخميس 13/5/2021، أن دولة الاحتلال متوترة ومرتبكة ومشلولة، قادتها وإعلامها يكذبون ويتبادلون الاتهامات، جيشها يتحدث عن بنك أهداف للمقاومة فيما هو يقصف عشوائياً الأطفال في البيوت ويقصف الشوارع والبنى التحتية.

وشدد د. الهندي في تصريح صحفي، على أن معنويات شعبنا في السماء وهو يرى صور صواريخه تغطي سماء كل الوطن السليب، ويرى شعبنا على قلب رجل واحد في القدس وفي أراضينا ومدننا المحتلة عام 48 وفي ضفة الشموخ وغزة المقاومة وفي الشتات وهي تهتف للأقصى وللمقاومة.

وهنأ د. الهندي شعبنا قائلاً:"نوجه التهنئة للشعب الفلسطيني المرابط الصابر رغم الجراح، ونبشره أن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا، نحن ندافع عن القدس وشرف الأمة ومتقبل شعنا وأمنا، فالقدس بوصلتنا وتحريرها واجبنا وتكليفنا، معركتنا معركة ايمان وإرادة قبل ان تكون معركة وسائل ومعدات".

ولفت القيادي الهندي، إلى أن زعيمهم يحاول أن يرسم صورة النصر باغتيال الشهيد باسم عيسى، وهو لا يعي أن عشرات القادة من السرايا والقسام، مستعدون للشهادة،.

وتابع: "بعض قادة الاحتلال يلوحون باجتياح بري لغزة، وهذا ما تنتظره المقاومة..غطرسة القوة تعمي أبصارهم، وصبر شعبنا و إعداد مجاهدينا يمنحنا الثقة ويفاجئ المنطقة و العالم".