بالصور من المسجد العمري: غزة تودع كوكبة من شهداء قيادات القسام بينهم وائل عيسي

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:17 م
13 مايو 2021
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