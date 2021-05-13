الجهاد الإسلامي تُشيد بتلبية نداء صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى

أشادت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الخميس 13/5/2021، بتلبية أهلنا في القدس والضفة والداخل، لنداء الرباط وأداء صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى المبارك ، حيث أمّت حشودٌ كبيرة المسجد وساحاته الخارجية في مشهد يبهج القلوب ويبعث فيها الأمل والفخر بهذا الشعب العظيم .

وأكدت الحركة في بيان صحفي، أن مشهد تأدية عشرات آلاف المصلين لصلاة العيد في المسجد الأقصى اليوم، وهم يصدحون بالتكبير والتهليل، يعكس عظمة الانتصار الذي سطره صمودهم وتصديهم للاحتلال، وأكملته المقاومة في غزة بإسنادها الذي وحد فلسطين من بحرها إلى نهرها ومن جنوبها إلى شمالها، ويثبت مدى ارتباط الفلسطيني بمسرى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم.

ودعت الحركة، أهلنا في القدس والضفة وأراضي ال48 إلى مواصلة الزحف وشد الرحال إلى المسجد الأقصى، وإعماره في صلاة الجمعة غدا، ليكتمل مشهد النصر وليبقى المرابطون هناك شوكة في حلق العدو.

كما توجهت بالتحية لكل أبناء شعبنا في كل مكان، وندعوهم للبقاء سندا للمقاومة، وسدا منيعا في وجه الاحتلال الذي يحاول سرقة أرضهم وسلب حقوقهم وتزوير تاريخهم..