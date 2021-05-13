القيادي المدلل: قدرنا أن تكون أعيادنا "جهاد ومقاومة ودم وشهادة"

قال أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي اليوم الخميس 13/5/2021، إن قدر الشعب الفلسطيني أن تكون أعيادنا أعياد جهاد ورباط ومقاومة ودم وشهادة.

وبعث المدلل في تصريح صحفي، بمناسبة يوم عيد الفطر السعيد بالتهاني الحارة الى كل ابنا شعبنا داخل وخارج فلسطين الذين ترنو عيونهم على القدس وقلوبهم تهفو نحو غزة.

وأضاف:"قدرنا ان تكون أعيادنا أعياد جهاد ورباط ومقاومة ودم وشهادة ، ولن يضيرنا ذلك لأننا نبحث عن العيد الاجمل بالنصر والتحرير ، لتعود البسمة على شفاه أطفالنا ونساءنا ونزيح قبح واجرام الاحتلال عن القدس والاقصى ."

وتابع المدلل:"اليوم عيد فطر سعيد وشعبنا كله يتوحد حول راية الجهاد والمقاومة كخيار وحيد نحو التحرير والعودة ."

وأكد المدلل، أن اليوم في عيد الفطر يتوحد الدم الفلسطيني في كل مكان على أرض فلسطين فى غزة والضفة والجليل والمثلث والنقب وبئر السبع واللد والرملة والناصرة وعكا ويافا وحيفا وجنين وطولكرم ونابلس ورام الله والخليل وقدس الأقداس.

وزاد:"عيدٌ مضمخٌ بعطر الشهادة ومفعمٌ بأريج البطولة والصمود .. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال . وكل عام وشعبنا وقدسنا وأقصانا بألف ألف خير ."