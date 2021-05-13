آخر أخبار وساطة التهدئة: المقاومة تهدد الاحتلال عبر الوسطاء: "لن يهنأ بأعياده"

كشف قيادي بارز في المقاومة الفلسطينية، عن آخر نتائج جهود الوساطة التي تبذلها العديد من الأطراف، من أجل لجم الاحتلال عن الاستمرار في عدوانه على الشعب الفلسطيني.

ووفقاً لموقع "عربي 21"، أكد القيادي في المقاومة الفلسطينية، أن "المقاومة أبلغت الوسطاء، بأن العدو الصهيوني لن يهنأ بالأعياد اليهودية، بعد أن رفض وقف إطلاق النار وحرم شعبنا الفلسطيني من الاحتفال بعيد الفطر المبارك".

يذكر أن "الأعياد اليهودية" تبدأ يوم الأحد المقبل.

وتحاول وساطات عدة لا سيما التي تقودها مصر وقطر، وقف إطلاق النار، وسط دعوات دولية أمريكية وأوروبية بوقف التصعيد، إلا أن الاحتلال يرفض، والمقاومة مستمرة بالرد على عدوانه.

ورغم تواصل قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، فقد أدى فلسطينيون صلاة عيد الفطر المبارك جماعة، صباح الخميس، في مساجد القطاع المحاصر للعام الـ15 على التوالي، في حين حضرت أعداد قليلة خوفا من القصف الإسرائيلي، حيث لم يسمح أيضا بإقامة مصليات في الساحات الخارجية.

وتسبب القصف الإسرائيلي المتصاعد والمستمر منذ ثلاثة أيام، في دمار واسع في القطاع المنهك فعليا من الحروب الإسرائيلية المتتالية والحصار الخانق، كما أنه أدى بحسب إحصائية محدثة وصلت "عربي21"، من وزارة الصحة الفلسطينية، إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 67 شهيدا؛ بينهم 17 طفلا و6 سيدات ومسن، والجرحى إلى 388 إصابة بجروح مختلفة؛ منهم 115 طفلا و50 سيدة.