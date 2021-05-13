طائرات الاحتلال تدمر بناية سكنية في حي الرمال بغزة

دمرت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس، بناية سكنية في حي الرمال غرب مدينة غزة، بعد قصفها بصاروخين.

وأفاد شهود عيان، أن طائرة حربية من نوع (إف16) قصفت بصاروخين بناية الترك السكنية المكونة من ستة طوابق في حي الرمال غرب مدينة غزة، وحولته إلى كومة من الركام وأثراً بعد عين، وألحقت أضرارا جسيمة بعدد من المنازل المجاورة.

يشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يتواصل لليوم الرابع على التوالي، موقعا 67 شهيدا، و388 جريحا، بالإضافة إلى الأضرار المادية الجسيمة في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.