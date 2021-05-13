العدوان يتواصل: 83 شهيداً من بينهم 17 طفلاً و 7سيدات و 487 إصابة بجراح مختلفة

يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، باستمرار القصف على منازل المواطنين والبنايات السكنية، موقعاً العشرات من الشهداء والجرحى.

وتتابع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" معكم الأحداث أولاً بأول:

- الطيران الحربي يشن غارة عنيفة قرب مقبرة الشيخ رضوان

-🚨 83 شهيد من بينهم 17 طفل و 7سيدات و 487 اصابة بجراح مختلفة.

- الاحتلال الإسرائيلي يدمر مبنى جهاز الأمن الداخلي بمحافظة رفح بعدد من الصواريخ صباح اليوم.

الطيران الحربي يقصف منزل يعود لعائلة عابدين بحي النصر في رفح جنوب قطاع غزة

- طائرات الاحتلال تقصف منزلًا في حي النصر بمدينة رفح جنوب قطاع غزة

-الصحة بغزة: 67 شهيدا بينهم 17 طفلا و 6 سيدات ومسن واصابة 388 مواطن بجراح مختلفة منهم 115 طفلا و50 سيدة

-مدفعية الاحتلال تقصف بقذيفتين أرض مجاورة لمحافظة شرطة الشمال بالقرب من ابراج الندى شرق بيت لاهيا

-شهيد وإصابة باستهداف صهيوني في منطقة الفخاري جنوب شرق خانيونس

- اشتعال النيران بمنزل يعود لعائلة كلش جراء القصف المدفعي شمال بيت لاهيا وسيارات الإسعاف والدفاع المدني تهرع إلى المكان