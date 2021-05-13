في أول يوم لعيد الفطر: صلاة العيد على ركام المنازل المدمرة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:28 ص
13 مايو 2021
صلاة العيد بجوار ركام المنازل (3).JPG
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في أول يوم لعيد الفطر: صلاة العيد على ركام المنازل المدمرةصلاة العيد بجوار ركام المنازل (11).JPG
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صلاة العيد بجوار ركام المنازل (2).JPG
صلاة العيد بجوار ركام المنازل (1).JPG
 

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