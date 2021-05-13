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تفاصيل الخبر
في أول يوم لعيد الفطر: صلاة العيد على ركام المنازل المدمرة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:28 ص
13 مايو 2021
في أول يوم لعيد الفطر: صلاة العيد على ركام المنازل المدمرة
#عيد الفطر
#انتفاضة رمضان
#سيف القدس
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