طواقم الإسعاف تنتشل جثماني شهيدين "رجل وزوجته" من منطقة الشيخ زايد

انتشلت طواقم الإسعاف، فجر اليوم الخميس، شهيدين (رجل وزوجته) من منطقة الشيخ زايد جرّاء قصف الاحتلال العنيف للمنطقة قبل ساعتين.

ووفق المصادر الطبية، فقد وصل مستشفى الأندونيسي شهيدين، الشهيد عبد الرحيم محمد المدهون ٦٨ عاما و زوجته هاجر علي المدهون ٦٧ عامًا، واصابه ابنهاثر الاستهداف الاخير لمنطقه غرب زايد.

وفي وقت سابق من فجر اليوم، أفاد رئيس قسم الطوارئ في مستشفى الاندونيسي صلاح أبو ليلة، ان عملية إنقاذ المواطنين من تحت الأنقاض ما زالت مستمرة.

وذكر أبو ليلة، أن25 إصابة وصلت مستشفى الأندونيسي، مشيرا إلى أن العدد مرشح للزيادة

وأوضح أبو ليلة، انه قد يكون هناك حالات حرجة وشهداء جراء القصف الإسرائيلي الأخير شمال القطاع.