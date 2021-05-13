زوارق الاحتلال تقصف شاطئ بحر السودانية شمال غزة

قصفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، شاطئ بحر السودانية والواحة غرب شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن زوارق الاحتلال الحربية اطلقت عدة قذائف نحو شاطئ السودانية والواحة، دون وقوع إصابات.

وقصفت الزوارق الحربية شاطئ بحر شمال غزة، عدة مرات، منذُ بدء العدوان "الإسرائيلي" على القطاع عصر الاثنين، تزامنًا مع استهداف الطيران الحربي لمنازل سكنية مدنية ومواقع للمقاومة.

وزارة الصحة بغزة، أفادت اليوم الخميس، في تمام الساعة 1:00 صباحا، بارتقاء 67 شهيدًا من بينهم 17 طفل و 6 سيدات ومسن واصابة 388 مواطن بجراح مختلفة منهم 115 طفل و50 سيدة، جراء العدوان "الإسرائيلي".