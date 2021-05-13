مقتل جندي اسرائيلي بعد مهاجمتها في عكا

قتل جندي إسرائيلي فجر اليوم الخميس بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح على ايدي الفلسطينيين في مدينة عكا.

وكان الجندي الاسرائيلي يعتدي على الفلسطينيين في مدينة عكا المحتلة بعدما خرجوا بمظاهرة مساندة للمقدسيين ومنددة للعدوان على غزة.

وأوضحت وسائل اعلام الاحتلال أن اسم القتيل هو العاد برزيلاي.

وتشهد المدن الفلسطينية في الداخل المحتل مواجهات عنيفة جدًا بين الفلسطينيين والمستوطنين من جهة والفلسطينيين وشرطة الاحتلال من جهة اخرى.

وتمكن الشبان الفلسطينيين من اضرام النيران في عشرات السيارات التابعة للمستوطنين الاسرائيليين يوم أمس الاربعاء في مشهد يحدث لأول مرة في تاريخ "إسرائيل".