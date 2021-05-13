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اصابة منازل "إسرائيلية" عدة بشكل مباشر بصواريخ المقاومة من غزة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:11 ص
13 مايو 2021
اصابة منازل "إسرائيلية" عدة بشكل مباشر بصواريخ المقاومة من غزة
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