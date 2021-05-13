فلسطينيو الداخل يحتفلون ويكبرون بعد وصول صواريخ المقاومة لمدنهم

صدحت حناجر الفلسطينيين في أقصى المدن الشمالية لفلسطين المحتلة بالتهليل والتكبير بعد سماعهم لصافرات الانذار التي دوت بفعل صواريخ المقاومة في قطاع غزة.

وكانت المقاومة أطلقت رشقات كبيرة من الصواريخ فجر الخميس 13-5-2021 وصلت إلى أقصى شمال فلسطين لأول مرة، حيث دوت صافرات الانذار في سهل مرج بن عامر وفي حيفا ويافا وأم الفحم والناصرة وغيرها من المدن المحتلة.

وعبر الفلسطينيون عن فرحتهم الشديدة لوصول صواريخ المقاومة إلى حدود فلسطين مع لبنان وبهذا المدى أصبحت كل شبر في فلسطين تحت مرمى صواريخ المقاومة في غزة.

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