نتنياهو لـ"بايدن": سنواصل العمل لتقويض القدرات العسكرية لحركة حماس والجهاد

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:19 ص
13 مايو 2021
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شكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عبر الهاتف الرئيس الأمريكي جو بايدن على دعم الولايات المتحدة ومنحها حق الدفاع عن النفس.

وأكد الاعلام العبري، نقلا عن نتنياهو، إن "إسرائيل" ستواصل العمل لتقويض القدرات العسكرية لحركة حماس والجهاد والمنظمات الأخرى في قطاع غزة.

ويشهد قطاع غزة تصعيد عسكري كبير بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال منذ مساء الاثنين 10-5-2021 حيث أوفت المقاومة بتهديدها وتحذيرها لجيش الاحتلال بالكف عن الاعتداءات المستمرة والمتواصلة في المسجد الاقصى المبارك وتهجير اهلنا في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

 

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