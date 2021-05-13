المقاومة توسع دائرة الزيت.. صواريخ غزة تصل لأقصى شمال فلسطين المحتلة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:30 ص
13 مايو 2021
صواريخ المقاومة الفلسطينية.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر

وسعت المقاومة الفلسطينية فجر اليوم الخميس 13-5-2021 دائرة الزيت بإطلاق دفعات من الصواريخ تجاه أقصى شمال فلسطين المحتلة إلى الشرق من مدينة حيفا لأول مرة في التاريخ.

وأفادت وسائل اعلام الاحتلال أن صافرات الانذار دوت لأول مرة في مدينة "عيمك يزرعيل" جنوب شرق حيفا وقرب سهل مرج بن عامر وعكا ونهاريا و"تل أبيب"، والجليل والناصرة وأم الفحم ويافا وبت يام.

وبهذه الرشقة الصاروخية فإن المقاومة اخذت على عاتقها توسيع دائرة الزيت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يشن غارات مكثفة ومركزة في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

#سرايا القدس #اسرائيل #كتائب القسام #المقاومة #قصف #غزة

متعلقات