محدث الصحة: 72 شهيدا بينهم 17 طفل و 6 سيدات ومسن في الضفة وغزة

أعلنت وزارة الصحة بغزة، في تحديث حصيلة الشهداء والاصابات، بعد منتصف الليلة ، ارتفاع أجمالي عدد الشهداء والإصابات جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي.

وذكرت الصحة في بيان لها، أن 69 شهيدا ارتقوا بينهم 17 طفل و 6 سيدات ومسن وإصابة 388 مواطن بجراح مختلفة منهم 115 طفل و50 سيدة، كما استشهد 3 مواطنين في مخيم الفوار وقرب نابلس وفي طوباس، وأنه تم التعامل خلال اليوم مع 442 إصابة، يشمل الإصابات التي تم التعامل معها ميدانياً والتي نقلت لمراكز العلاج.

وحول الاصابات، أشارت وزارة برام الله إلى أنه تم تسجيل 51 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في القدس، و168 في قطاع غزة، كما وصل مستشفى طولكرم الحكومي 3 إصابات بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، و22 اصابة وصلت مستشفى الخليل الحكومي والمستشفى الأهلي بالرصاص الحي بينها إصابة حرجة في العين وإصابتان خطيرتان في الصدر، وإصابة جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع وإصابتان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

كما سجلت 3 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينها إصابة متوسطة في العين، وإصابة جراء السقوط، وإصابة جزاء التعرض للضرب، و٤ إصابات بالرصاص الحي في نابلس.

ويشهد قطاع غزة والضفة تصعيد عسكري كبير بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال منذ مساء الاثنين 10-5-2021 حيث أوفت المقاومة بتهديدها وتحذيرها لجيش الاحتلال بالكف عن الاعتداءات المستمرة والمتواصلة في المسجد الاقصى المبارك وتهجير اهلنا في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.