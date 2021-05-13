الصحة: 67 شهيدا بينهم 17 طفل و 6 سيدات ومسن وإصابة 388 مواطنًا

أعلنت وزارة الصحة بغزة، في تحديث حصيلة الشهداء والاصابات، بعد منتصف الليلة ، ارتفاع أجمالي عدد الشهداء والإصابات جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي.

وذكرت الصحة في بيان لها، أن 67 شهيدا ارتقوا بينهم 17 طفل و 6 سيدات ومسن وإصابة 388 مواطن بجراح مختلفة منهم 115 طفل و50 سيدة.

ويشهد قطاع غزة تصعيد عسكري كبير بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال منذ مساء الاثنين 10-5-2021 حيث أوفت المقاومة بتهديدها وتحذيرها لجيش الاحتلال بالكف عن الاعتداءات المستمرة والمتواصلة في المسجد الاقصى المبارك وتهجير اهلنا في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.