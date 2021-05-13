الجهاد تشيد بعملية نابلس وتحركات الجماهير بالضفة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:15 ص
13 مايو 2021
شعار الجهاد الإسلامي.jpg
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أشادت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بعملية اطلاق النار البطولية التي نفذها فدائيٌ شجاع قرب نابلس، كما أشادت الحركة بالتحركات الجماهيرية الغاضبة في مواجهة الاحتلال على الحواجز العسكرية في مدن الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الحركة في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه: "إن نضالات شعبنا وإسناده المستمر للقدس وانخراطه الفاعل في المواجهة يدلل على حيوية شعبنا واستعداده التام للتضحية والفعل ، والتفافه حول المقاومة كسبيل للتحرير".

وأضافت: "إن المقاومة الشاملة حق لشعبنا ونحن مع الكل الوطني مصممون على المضي في هذا النهج الذي يعبر عن الارادة والروح الوطنية".

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