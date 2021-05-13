الضفة تنتفض.. شهداء واصابات بمواجهات عنيفة في نابلس والخليل ورام الله

استشهد عددٌ من المواطنين وأصيب العشرات بالرصاص الحي والاختناق الشديد مساء يوم الاربعاء 12-5-2021 في مدن مختلفة بالضفة الغربية المحتلة جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين الفلسطينيين.

ففي مدينة الخليل المحتلة تظاهر العشرات من المواطنين قرب باب الزاوية تضامنًا مع المقدسيين في المسجد الاقصى وحي الشيخ جراح وتنديدًا بالعدوان الاسرائيلي المتواصل على سكان قطاع غزة الذي أدى حتى الآن عن 65 شهيدًا.

وأفاد مراسلنا أن قوات الاحتلال اعتدت على المتظاهرين باستخدام الرصاص المعدني الحي لأول مرة منذ سنوات في مخلفة اصابات كبيرة وخطيرة في صفوف المتظاهرين.

وأوضح مراسلنا أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني سجلت اصابة أكثر من 35 مواطنًا بالرصاص الحي والاختناق الشديد، مشيرة إلى أن اصابتين بالرصاص الحي وصفت بالخطيرة.

وذكر مراسلنا أن طواقم الهلال الاحمر نقلت المصابين إلى مستشفى الأهلي في الخليل لتلقي العلاج اللازم، فيما تندلع مواجهات عنيفة في باب الزاوية وبيت امر في الخليل.

وفي مدينة طولكرم أصيب خمسة شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، خلال تجدد المواجهات بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري غرب بلدات زيتا، وباقة الشرقية، ونزلة عيسى، شمال طولكرم.

وأطلق جنود الاحتلال الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان، ما أدى لإصابة خمسة منهم بأعيرة نارية في الأجزاء السفلية من الجسم، نقلوا إثرها إلى مستشفيات المدينة.

وفي مدينة نابلس تمكن الضابط في جهاز أمن السلطة محمد عمر سعيد النجار خلال تنفيذه عملية اطلاق نار بطولية تجاه جنود الاحتلال على طريق تل جنوب نابلس.

وأدت عملية الضابط محمد النجار الى اصابة جنديين اسرائيليين بجراح مختلفة نقلوا على اثارها الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وفي الوقت ذاته أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس بشكل كامل عقب عملية اطلاق النار وبدأت بتنفيذ عملية تمشيط واسعة.