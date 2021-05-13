بالفيديو والصور الصحة: 15 إصابة جراء القصف الصهيوني الأخير خلف أبراج زايد شمال القطاع

استهدفت طائرات الاحتلال، بعد منتصف الليلة، مربعا كاملا في شمال قطاع غزة يحتوي على مقرات أمنية ومواقع ومنازل شمال قطاع غزة

وأفاد مراسلنا، بأن سيارات الاسعاف تنتشل اصابات من المكان وجاري البحث عن مزيد من الاصابات تحت الانقاض.

وأوضح، أن دمارا كبيرا لحق في المنازل وعدد من الجامعات والأبراج السكنية محيط مدينة الشيخ زايد شمال قطاع غزة ، بعد استهدافها قبل قليل بعشرات الصواريخ.

وفي وقت لاحق، ذكرت وزارة الصحة بغزة، أن 15 إصابة وصلت لمشافي شمال غزة بالإستهداف الأخير للطائرات الإسرائيلية الحربية خلف أبراج الشيخ زايد.









