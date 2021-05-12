كهرباء غزة تحذّر: مخزون الوقود يوشك على النفاذ نهاية الأسبوع الجاري

أصدرت شركة توزيع الكهرباء، مساء اليوم الأربعاء، تقريرًا يرصد حالة الشبكات والخطوط في اليوم الثالث من العدوان والذي يوافق 12 مايو 2021م.

وقالت شركة توزيع الكهرباء في بيان لها، إن طواقمها تمكنت اليوم من إعادة إصلاح خط الشعف المغذي لمحافظة غزة وخط J10 الناقل للكهرباء من محطة التوليد وتوصيل الكهرباء لمناطق واسعة في محافظتي غزة والشمال.

وأضافت أن الفرق الهندسية والفنية التابعة للشركة قامت باستبدال 3 محولات تيار تضررت بفعل القصف، وكذلك مئات الامتار من الكوابل المتقطعة، وعشرات الأعمدة والمكونات الأخرى المعطوبة، إلى جانب إعادة ربط الخطوط وتوصيل التيار في معظم المناطق.

وأوضحت شركة التوزيع، انها تبذل جهودًا كبيرة في سبيل إعادة خطوط رئيسية متعطلة من داخل الخط الأخضر إلى الخدمة، مبينة أنها خارج الخدمة منذ ثلاثة أيام وهي (خط بغداد وخط القبة يغذيان مدينة غزة)و(خط f9 ويغذي محافظة رفح) وقدرة كل خط (12) ميجاوات.

وأكدت الشركة، ان مخزون الوقود في محطة التوليد أوشك على النفاذ نهاية الأسبوع الجاري، محذرة من خطر توقف محطة التوليد بالكامل ما زال قائما بقوة، وخاصة في حال استمرار إغلاق معبر كرم ابو سالم ومنع إدخال شحنات الوقود للمحطة.

وأشارت توزيع الكهرباء، إلى أن المتوفر من طاقة اجمالية من مختلف المصادر حاليا لا يتعدى (130) ميجاوات في حين يصل الطلب إلى قرابة (400) ميجاوات.

وناشدت جميع الأطراف ضرورة العمل على السماح بإدخال شحنات الوقود اللازمة لتشغيل محطة التوليد، وتمكين جهود إعادة الخطوط الرئيسية للعمل مجددا وتحييد استهداف البنية التحتية لشبكة الكهرباء.

ونوهت الشركة، انها تستقبل التبليغات والاتصالات عبر الرقم (133) في حالات الطوارئ وطلب الخدمة.