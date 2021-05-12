فتوة شرعية .. هل يجوز تأخير اخراج زكاة الفطر لبعد العيد؟

أصدر دكتور الفقه المقارن في الجامعة الاسلامية الشيخ عبدالباري خلة فتوة شرعية بخصوص تأخير اخراج زكاة الفطر إلى ما بعد العيد بسبب الأوضاع التي نعيشها وعدم القدرة على التنقل بين محافظات الوطن.

وأجاب الشيخ حول السؤال الموجه له عن امكانية تأخير اخراج زكاة الفطر على النحو التالي:

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد،

فزكاة الفطرة واجبة على كل قادر عليها.

وهي تخرج للفقراء والمساكين ولا حرج أن تعطى للأقرباء غير الأصول والفروع.

وإن استطاع المسلم أن يخرج زكاة فطره قبل صلاة العيد فيخرجها وإن أخرجها يوم العيد قبل غروب الشمس فلا حرج عند فريق من أهل العلم.

وإن أراد إخراجها لقريب له في مكان بعيد ولم يستطع الوصول إليه قبل يوم العيد بسب شرعي كحرب ومرض ونحو ذلك فيجوز أن يحفظها له عند قريبه أو هو يحفظها له ويتصل به هاتفيا ويخبره أن أمانتك عندي أوصلها لك بعد العيد يجوز ذلك.

ويجوز أن يوكل شخصا يسكن عند قريبه يقول له أعط فلانا مائة شيكل وأعطيك إياها بعد فترة فيجوز ذلك أيضا.

ووفق الله الجميع لما فيه الخير ورفع الله الوباء والبلاء والحروب والدمار عن شعبنا وأمتنا.

من صفحة شيخنا .. الشيخ عبد الباري خلة