تدمير منزل لعائلة حرارة في تلة المنطار شرق حي الشجاعية بغزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:37 م
12 مايو 2021
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تدمير منزل لعائلة حرارة في تلة المنطار شرق حي الشجاعية بغزة

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