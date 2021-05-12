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تدمير منزل لعائلة حرارة في تلة المنطار شرق حي الشجاعية بغزة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:37 م
12 مايو 2021
تدمير منزل لعائلة حرارة في تلة المنطار شرق حي الشجاعية بغزة
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