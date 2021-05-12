تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الأربعاء
30° - 29°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.26
يورو
3.92
جنيه مصري
0.21
دينار أردني
4.6
جنيه إسترليني
4.54
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
مراسلنا: استهداف منزل في البريج بصاروخ حـربي دون سابق انــذار
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:00 م
12 مايو 2021
مراسلنا: استهداف منزل في البريج بصاروخ حـربي دون سابق انــذار
#القدس
#الاقصى
#البريج
#غزة تحت القصف
#القدس تنتفض
#الاقصى ينتفض
متعلقات
قتيلان "إسرائيليان" وإصابتان خطيرتان بعد استهداف المقاومة لجيب بصاروخ كورنيت
10:47 ص
سرايا القدس: عملية استهداف الجيب شرق غزة بصاروخ كورنيت مصورة وسيتم عرضها خلال الساعات القادمة
07:12 م
سرايا القدس تعلن مسؤوليتها عن استهداف جيب صهيوني شرق غزة بصاروخ موجه كورنيت
06:14 م
استشهاد مسن واصابة طفل في استهداف مدفعي شرق مدينة رفح
04:15 م
عاجل