مراسلنا: استهداف منزل في البريج بصاروخ حـربي دون سابق انــذار

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:00 م
12 مايو 2021
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مراسلنا: استهداف منزل في البريج بصاروخ حـربي دون سابق انــذار

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