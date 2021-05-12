عباس: العدوان الاسرائيلي في القدس وغزة الصامدة تجاوز كل الحدود

أكد رئيس السلطة محمود عباس، أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في كل مكان بما في ذلك العدوان على قطاع غزة الصامد، تجاوز كل الحدود، ضاربا بعرض الحائط كل الأعراف والمواثيق الدولية.

وشدد عباس في اجتماع له بقيادة السلطة اليوم الاربعاء على أن العدوان المستمر يضعنا أمام خيارات شديدة الصعوبة يفرضها الواجب الوطني دفاعا عن مقدساتنا وحقوقنا وأبناء شعبنا ونحن لها بحول الله.

وقال عباس: "إن القدس خط أحمر وقلب فلسطين وروحها وعاصمتها الأبدية، ولا سلام ولا أمن ولا استقرار إلا بتحريرها الكامل"، مشيداً بانتفاضة المقدسيين المرابطين في القدس الذين تصدوا عبر المقاومة الشعبية الباسلة لمخططات الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية والتهويدية في باب العامود وحي الشيخ والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة.

وأضاف: "لن نقبل بالأمر الواقع الذي يريد أن يفرضه الاحتلال في القدس من خلال استهداف الوجود الفلسطيني".

ووجه عباس كلمة للولايات المتحدة الأمريكية طالب فيها، بضرورة إنهاء الاحتلال اليوم وليس غدا، مؤكدا أن الفلسطينيين لن يرحلوا وسيبقون شوكة في عيون الاحتلال، ولن يغادروا وطنهم، ولن يقترفوا جريمة اللجوء والنزوح عامي 1948 و1967.