فيديو: متظاهرون في لبنان يهتفون "مشان الله يا سيد يلا"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:45 م
12 مايو 2021
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تظاهر حشد جماهيري كبير في العاصمة اللبنانية بيروت مساء اليوم الاربعاء 12-5-2021 مطالبين الأمين العام السيد حسن نصر الله بالتحرك لضرب "إسرائيل" نصرة للمسجد الأقصى المبارك ودعمًا واسنادًا للمقاومة الفلسطينية الأبية في قطاع غزة.

وردد المشاركون في المظاهرة الحاشدة بأعلى حناجرهم: "مشان الله يا سيد يلا"، في اشارة الى ان يتحرك رجال حزب الله ويضربوا اسرائيل تزامنًا مع ضرب المقاومة في غزة لـ"تل ابيب" وجميع المستوطنات المحاذية للقطاع.

وتشهد الاراضي الفلسطينية تصعيدًا خطيرًا مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في ثلاث جبهات الاولى وهي الرئيسي في المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح والثاني في المدن المحتلة عام الـ 48 والثالثة الخطيرة في قطاع غزة حيث القصف المتبادل بين المقاومة وجيش الاحتلال.

 

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