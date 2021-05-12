نتنياهو: لا ضغوطات دولية على "إسرائيل" لوقف العدوان على قطاع غزة

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء إن "إسرائيل لا تواجه ضغوطات دولية لوقف العملية على غزة.

وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" على تكثيف الهجمات ضد قطاع غزة.

يُشار إلى أن نتنياهو ورئيس الاركان ووزير الحرب وعدد من قادة جيش الاحتلال دخلوا في اجتماع استمر ساعات طويلة لأول مرة منذ حرب 2014.

ويشهد قطاع غزة تصعيد عسكري كبير بين المقاومة وجيش الاحتلال منذ مساء الاثنين 10-5-2021 حيث أوفت المقاومة بتهديدها وتحذيرها لجيش الاحتلال بالكف عن الاعتداءات المستمرة والمتواصلة في المسجد الاقصى المبارك وتهجير اهلنا في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.