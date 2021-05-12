إصابات في اعتداء الاحتلال ومستوطنينه على مواطنين بعدة مدن الداخل المحتل

أصيب مساء اليوم الأربعاء، عدد من المواطنين في اعتداء للشرطة الإسرائيلية ومستوطنين في عدة مدن الداخل المحتل .

وقالت مصادر محلية ومراسلة تلفزيون فلسطين إن شابا أصيب بجروح وصفت بالخطيرة عقب اعتداء الشرطة الإسرائيلية على المتظاهرين المحتجين على العدوان في القدس وقطاع غزة في مدينة يافا.

كما أصيب شاب بجروح خطيرة في اعتداء عليه من قبل مستوطنين في "بات يام"، حيث أوقفوا مركبته عندما ادركوا أنه عربي وانهالوا عليه بالضرب.

كما أصيبت إمرأة حامل برصاص الشرطة الإسرائيلية خلال قمعها للوقفة الاحتجاجية في حي النسناس في مدينة حيفا ضد اعتداءات الاحتلال في القدس المحتلة والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح وقطاع غزة.

ونشرت شرطة الاحتلال المدعومة بالقوات الخاصة عناصرها بشكل مكثف في مدينة حيفا والمدن والبلدات الأخرى، وقامت بقمع المتظاهرين الذين خرجوا بمسيرات غاضبة ضد ممارسات الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني، في الوقت الذي تصاعدت فيه اعتداءات المستوطنين على العرب في اللد ويافا وعكا وحيفا وطبريا وغيرها من المدن والبلدات العربية، مساء اليوم الأربعاء، بالتزامن مع حملة تحريض متصاعدة في وسائل الإعلام الإسرائيلية ضد الوجود العربي في الداخل المحتل.