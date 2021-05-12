فيديو لحظة استهداف كتائب القسام لجيب عسكري اسرائيلي على حدود غزة

بثت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس مساء اليوم الاربعاء 12-5-2021 مقطع فيديو لحظة استهداف مجاهديها لجيب عسكري إسرائيلي على حدود قطاع غزة.
وتسبب الاستهداف باعتراف قوات الاحتلال لمقتل جنديين واصابة اثنين اخرين بجراح أحدها متوسطة والأخرى طفيفة.
وظهر في مقطع الفيديو اصابة الجيب اصابة مباشرة حيث شوهدت النيران تشتعل من الجيب العسكري وتطاير من كان فيه لامتار عدة.
كتائب القسام تعرض مقطعاً مصوراً لعملية استهداف الجيب الإسرائيلي شمال القطاع بصاروخ كورنيت والتي أدت لمقتل وإصابة من بداخله
كتائب القسام تعرض مقطعاً مصوراً لعملية استهداف سيارة جيب إسرائيلي شمال القطاع بصاروخ كورنيت والتي أدت لمقتل وإصابة من بداخلهPosted by Al Jazeera Channel - قناة الجزيرة on Wednesday, May 12, 2021