الاحتلال يعترف بإصابة 26 مستوطنًا وتدمر 4 مباني بعد قصف سرايا القدس

اعترف الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بإصابة 26 مستوطنًا في محيط مغتصبات غلاف غزة بعد قصفها من قبل سرايا القدس.
وأكدت المصادر العبرية، أن 4 مباني تدمرت بشكل كاملا جراء قصف صاروخي بشكل متواصل في سيديروت.
إلى ذلك، أشار الاحتلال إلى أنه رصد إطلاق 180 صاروخًا من قطاع غزة منذ الساعة 6 صباحا حتى 8 مساءً.
وكانت سرايا القدس هددت الاحتلال "الإسرائيلي" إزاء اعتداءاته على الشعب الفلسطيني والعدوان على قطاع غزة.
وقال الناطق باسم السرايا ابو حمزة في رسالة موجهة إلى الاحتلال الاسرائيلي:" انتظروا موتاً يرعبكم التاسعة بتوقيت البهاء"
وأضاف ابو حمزة: لتكن تكبيرات العيد مع تاسعة البهاء والمقاومة.
ودعا وسائل الإعلام بتوجيه كاميراتها نحو سماء فلسطين الساعة 09:00 بتوقيت البهاء