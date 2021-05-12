الاحتلال يعترف بإصابة 26 مستوطنًا وتدمر 4 مباني بعد قصف سرايا القدس

اعترف الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بإصابة 26 مستوطنًا في محيط مغتصبات غلاف غزة بعد قصفها من قبل سرايا القدس.

وأكدت المصادر العبرية، أن 4 مباني تدمرت بشكل كاملا جراء قصف صاروخي بشكل متواصل في سيديروت.

إلى ذلك، أشار الاحتلال إلى أنه رصد إطلاق 180 صاروخًا من قطاع غزة منذ الساعة 6 صباحا حتى 8 مساءً.

وكانت سرايا القدس هددت الاحتلال "الإسرائيلي" إزاء اعتداءاته على الشعب الفلسطيني والعدوان على قطاع غزة.

وقال الناطق باسم السرايا ابو حمزة في رسالة موجهة إلى الاحتلال الاسرائيلي:" انتظروا موتاً يرعبكم التاسعة بتوقيت البهاء"

وأضاف ابو حمزة: لتكن تكبيرات العيد مع تاسعة البهاء والمقاومة.

ودعا وسائل الإعلام بتوجيه كاميراتها نحو سماء فلسطين الساعة 09:00 بتوقيت البهاء